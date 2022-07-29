Улицу Короленко перекроют в Нижнем Новгороде 30 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Короленко приостановят в Нижегородском районе Нижнего Новгорода завтра, 30 июля. А именно на участке от дома №16 до улицы Новой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 15:00 до 20:00 30 июля.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте.

Напомним, улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 31 июля. Движение трамваев не изменится.

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