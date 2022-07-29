Дополнительная "Ласточка" Нижний Новгород – Москва начнёт курсировать с 1 августа

Ещё одна пятивагонная скоростная "Ласточка" повышенной комфортности начнёт курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

Расписание поездов "Ласточка" Нижний Новгород – Москва останется прежним: состав будет отправляться из Нижнего в 11:05 и прибывать в столицу в 15:00. В обратном направлении поезд отправится в 15:40 и прибудет к месту назначения в 19:32.

В скором времени билеты можно будет приобрести на официальном сайте ОАО "РЖД", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" или в кассах ЖД вокзалов.

Напомним, вчера мы рассказывали, что Нижний Новгород и Казань свяжет электричка. Первый поезд запустят 4 августа 2022 года.