Два новых маршрута автобусов появятся в Советском районе Нижнего Новгорода

Два новых автобусных маршрута появятся в Советском районе Нижнего Новгорода для улучшения транспортного обеспечения района. Другие пять маршрутов изменятся. Об этом стало известно в ходе встречи представителей ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" и АО "Институт "Стройпроект" с жителями Советского района. Мероприятие было посвящено предстоящим изменениям маршрутной сети.

– Мы учли пожелания рабочих коллективов и постарались связать крупные спальные микрорайоны с ведущими предприятиями беспересадочными маршрутами с учётом того, что необходимо обеспечить контроль за графиком движения автобусов, – подчеркнул ведущий инженер группы развития территорий АО "Институт "Стройпроект" Антон Алефиров. – Также предусмотрено улучшение транспортной доступности деревень, входящих в состав Советского района.

В течение 2022 года будет запущен новый маршрут А-36 "Площадь Горького – Посёлок Ближнеконстантиново". Он свяжет посёлок Ближнеконстантиново, улицы Ларина, Горной, ЖК Зенит-2 и Суриковского микрорайона с центром Нижнего Новгорода. Кроме того, жители Советского района смогут доехать до поликлиники №50 на автобусе А-36.

Другой новый маршрут – А-47 "Микрорайон Верхние Печёры – улица Романтиков" – свяжет микрорайоны Новая Кузнечиха, Кузнечиха-2 и Верхние Печёры.

В частности, изменятся маршруты:

- А-27 "Посёлок Высоково – Улица Артельная" переведут с улицы Белинского на улицу М.Горького, чтобы пассажирам было удобнее добираться до станции метро "Горьковская";

- А-63 "Микрорайон Юг – Улица Бориса Корнилова" уйдёт с улицы Горной на улицу 40 лет Октября – ширина проезжей части там лучше приспособлена для движения автобусов большого класса; также улицы Шатковская и 40 лет Октября нуждались в повышении транспортной доступности;

- А-26 "Микрорайон Кузнечиха-2 – Улица Долгополова" будет продлён в микрорайон Новая Кузнечиха;

- Изменится схема движения автобусов А-41 "Микрорайон Цветы – микрорайон Мещерское озеро" в связи с развитием улично-дорожной сети в микрорайоне Новая Кузнечиха;

- Для улучшения связи улицы Родионова с улицей Бекетова, а также по просьбам пациентов онкодиспансера маршрут А-62 "Улица Усилова – Автовокзал Щербинки" будет продлён до улицы Деловой.