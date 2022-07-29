АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило гидравлические испытания резервуара в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило гидравлические испытания резервуара для хранения нефти на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево», расположенной в Кстовском районе Нижегородской области.

Испытания на прочность и герметичность резервуара вертикального стального с плавающей крышей (РВСПК) объемом 20 тыс. куб. метров, диаметром 39 метров и высотой почти 18 метров выполнялись с целью оценки качества завершенных сварочно-монтажных работ в рамках техперевооружения ёмкости. До проведения гидроиспытаний резервуар прошёл контроль сварных соединений визуально-измерительным, рентгенографическим, а также ультразвуковым методами.

В ходе гидроиспытаний резервуар был заполнен водой и выдержан под этой нагрузкой в течение 48 часов. Налив воды производился ступенями по поясам с промежутками времени, необходимыми для выдержки и проведения контрольных осмотров. По завершении испытаний признаков негерметичности металлоконструкций РВСПК не обнаружено.

В настоящее время ведутся работы по антикоррозионной защите металлоконструкций резервуара, монтажу технологического оборудования и трубопроводов сетей пожаротушения. Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей территории, а также проведены пусконаладочные работы для дальнейшего проведения комплексного опробования и приемки объекта в эксплуатацию.

Мероприятия реализуются в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственной инфраструктуры АО «Транснефть-Верхняя Волга». Всего при ремонте резервуара было использовано металлоконструкций общим весом 22 тонны.

Ввод резервуара в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года.