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Происшествия29 июля 2022 9:22

Граффити с мальчиком Алёшей из Белгорода забрызгали краской в Нижнем Новгороде

Изображение украшало фасад дома на Студенческой
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Граффити с мальчиком Алёшей из Белгорода забрызгали краской в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей Поднебесный

Граффити с мальчиком Алёшей из Белгорода забрызгали краской в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей Поднебесный

Граффити с мальчиком Алёшей из Белгородской области забрызгали краской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил нижегородский активист Алексей Поднебесный в своём Telegram-канале вчера, 28 июля.

Он также поделился фотографиями с места, где расположено граффити. Напомним, изображение мальчика Алёши в шлеме танкиста находится на фасаде дома на улице Студенческой в Нижегородском районе.

Стрит-арт посвящён восьмилетнему Алёше Павличенко, который каждый день в любую погоду выбегает на улицу своего села, чтобы встретить автоколонны и поприветствовать российских солдат.