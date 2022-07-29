Граффити с мальчиком Алёшей из Белгорода забрызгали краской в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей Поднебесный

Граффити с мальчиком Алёшей из Белгородской области забрызгали краской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил нижегородский активист Алексей Поднебесный в своём Telegram-канале вчера, 28 июля.

Он также поделился фотографиями с места, где расположено граффити. Напомним, изображение мальчика Алёши в шлеме танкиста находится на фасаде дома на улице Студенческой в Нижегородском районе.

Стрит-арт посвящён восьмилетнему Алёше Павличенко, который каждый день в любую погоду выбегает на улицу своего села, чтобы встретить автоколонны и поприветствовать российских солдат.