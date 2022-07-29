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Общество29 июля 2022 9:02

Из-за ливня к подтапливаемым местам Нижнего Новгорода направили технику

По словам мэра, сегодняшний дождь не стал аномальным
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

С самого утра в Нижнем Новгороде идет сильный дождь. В связи с этим к самым подтапливаемым местам города уже направлена коммунальная техника. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- В Нижнем Новгороде начался сильный ливень, но не аномальный. Ливневки справляются, - отчитался мэр. - Заранее отправили технику. Конечно, в первую очередь отправили технику в места наиболее критичные, с точки зрения подтоплений.

По словам главы Нижнего Новгорода, сегодня прогнозируется выпадение 11 мм осадков. Все сотрудники коммунальных служб наготове, чтобы прочищать ливневые стоки.

Напомним, неделю назад центральные улицы Нижнего Новгорода оказались подтоплены из-за залпового ливня. Тогда под воду погрузились улицы Алексеевская, Ошарская, Звездинка и некоторые другие.