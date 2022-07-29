158 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 29 июля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 158 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 426 160. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 118 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 413 596 жителей региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 597 человек. За последние сутки ни один человек не скончался от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 26 человек.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 8,7%.

1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, введённые ранее. Включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.

А вчера мы рассказывали, когда в Нижнем Новгороде ожидается новая волна коронавируса.