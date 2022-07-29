Олег Лавричев проконтролировал ход работ по благоустройству на своем избирательном округе

28 июля 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел контрольный объезд по вопросам благоустройства территорий на одномандатном избирательном округе №30 в Советском районе.

Вместе с представителями администрации района и подрядной организации Олег Лавричев проверил, как выполняются работы по ремонту дорожного покрытия проезжей части дороги вдоль домов №7а, 7б по улице Бекетова от дома №1 по ул. Мельникова-Печерского до дома №3/1 по ул. Краснозвездной в рамках программы «Вам решать».

Как отметил глава администрации Советского района Сергей Колотов, стоимость всех работ на объекте превышает 2,7 млн рублей. Площадь проводимых работ составляет 3200 квадратных метров.

Подрядчик приступил к работам на объекте – фрезеровке асфальта и демонтажу бордюрного камня только сегодня. Небольшая задержка в выполнении работ связана с объективными причинами, а именно со сдвигами в сроках поставки сопутствующих материалов, в том числе гравия.

Олег Лавричев, комментируя проводимые работы, заметил, что ремонт дорожного покрытия будет способствовать улучшению движения потока автомобильного транспорта и пешеходов.

«Жители неоднократно просили организовать движение по дороге на улице Краснозвездной и до улицы Мельникова-Печерского таким образом, чтобы и машины могли проехать, и пешеходы могли передвигаться безопасно. На данном участке дороги – активный автомобильный и пешеходный трафик, что создает риски и угрозы горожанам, особенно мамам с колясками, пешеходам с детьми, ведь рядом расположена женская консультация и детские сады. Поэтому особенно важно организовать дорожное движение безопасно. Вот эта задача сейчас и будет решена. Участок этой дороги сегодня взят в работу, на нем подрядчик уже приступил к работам, которые будут закончены в первой декаде августа», – сказал председатель городской Думы.

Второй точкой объезда в Советском районе стала детская площадка, расположенная в границах домов №39а, 41 и 43 по ул. Пушкина. Установка площадки также ведется в рамках программы «Вам решать». Стоимость работ оценивается почти в 3,6 млн рублей.

В настоящее время работы на объекте выполнены более чем на 95%. Уже завтра подрядчик планирует закончить с укреплением откосов у детской площадки и полностью завершить объект.

Были осмотрены два объекта, работы по которым проходят в рамках программы «Вам решать»

В завершении объезда, Олег Лавричев призвал жителей активнее принимать участие в голосовании по программе «Вам решать».

«Приглашаю жителей активно участвовать в обсуждении и принятии решений по зонам благоустройства, установке тех или иных общественных пространств, дорог, прилегающих территорий, спортивных и детских площадок в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Мы можем расширять зону благоустройства, активнее включайтесь в этот процесс. Местные жители приняли решение по детской площадке, и вот сегодня этот объект уже сдается. Это наглядный пример работы программы в действии», – сказал спикер городской Думы.