"Полосатая" подсветка в честь Международного дня тигра зажжётся на Нижегородской телебашне

Особая подсветка в честь Международного дня тигра заиграет на Нижегородской телебашне с 29 июля по 1 августа 2022 года. В течение этого срока подсветка будет работать с 21:00 до 22:00 и с 23:00 до 00:00, о чём сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Кроме того, "полосатая" подсветка зажжётся и на телебашнях Калуги, Грозного, Воронежа, Ростова-на-Дону, Назрани, Казани, Саранска, Черкесска, Костромы, Перми и других городов. Конечно же, тигровую окраску приобретёт и Останкинская телебашня в Москве. На ней в том числе будет транслироваться надпись "С Международным днём тигра!".

К сведению, этот день отмечается ежегодно 29 июля. Праздник учредили на первом "Тигрином саммите" в 2010 году. Его цель — это информировать общественность о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

А также 29 июля — это День рождения центра "Амурский тигр".