Свет и горячую воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 29 июля

Горячую воду и электроснабжение частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 29 июля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в домах № 36,38 по улице Лескова и в доме № 8 по улице Прыгунова.

Приокский район:

С 10:00 до 12:00 горячую воду отключат в доме № 11 по улице Жукова, в доме № 4 по улице Лебедева и доме № 204 по проспекту Гагарина.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.