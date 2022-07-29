Энергетики «Нижновэнерго» напоминают о правилах подключения резервных источников снабжения электроэнергии.

«Нижновэнерго» напоминает жителям Нижегородской области, что несоблюдение правил подключения электрогенераторов к внутренним сетям влечет угрозу повреждения оборудования, возникновения пожаров, создает опасность поражения электрическим током, как самих владельцев электрогенераторов, так и специалистов электросетевой организации, производящих работы на внешней сети электроснабжения.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо соблюдать правила по подключению резервных источников электроснабжения (РИСЭ) к внутренним сетям:

- использование РИСЭ, включая переносные и передвижные электростанции, должно проводиться в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода-изготовителя;

- установка резервного источника электроснабжения осуществляется по заранее разработанными и согласованными с энергоснабжающими организациями схемами подключения, исключающим ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешние сети электроснабжения;

- РИСЭ и вспомогательное оборудование к ним, в том числе иностранного производства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь российские сертификаты соответствия и применяться только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.

Напоминаем, что запрещается подача напряжения от РИСЭ при не отключенном вводе от основного источника питания, производить запуск неисправного электрогенератора, изменять схему подключения электрогенератора к электрическим сетям без согласования с энергокомпанией. Для получения консультаций следует обращаться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

«Стоит помнить, что, нарушая правила подключения резервных источников электроснабжения к внутренним сетям, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Кроме того, в таком случае создается риск нарушения электроснабжения других потребителей. Не стоит пренебрегать правилами и создавать потенциально опасные ситуации!», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.