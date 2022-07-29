Ливни накроют Нижний Новгород 29 июля

Днем 29 июля в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются ливни. Соответствующее предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - говорится в сообщении. – Из-за непогоды возможны затруднения в работе транспорта и нарушения в системе ЖКХ. Также вероятны локальные подтопления, вызванные неисправностью ливневок. Кроме того, могут возникнуть затопления дорог, низководных мостов, линий электропередач и сельхозугодий. Из-за ливней могут активизироваться оползневые процессы, могут быть размыты насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В связи с предупреждением нижегородских автомобилистов просят воздержаться от поездок по городу. А если уж пришлось сесть за руль, то стоит максимально снизить скорость из-за ухудшения видимости и возможного размыва обочин. Если непогода застала вас на улице, то нужно найти укрытие.