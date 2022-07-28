Полуторагодовалый мальчик выпил средство для очистки труб в Нижнем Новгороде

Полуторагодовалый мальчик выпил средство для очистки труб под названием "Крот" в Нижнем Новгороде сегодня, 28 июля. За его жизнь боролась команда реанимации Института педиатрии Университетской клиники ПИМУ, о чём сообщил ректор университета Николай Карякин на своей странице ВКонтакте.

– Семья живёт неподалёку от клиники, принесли ребёнка на руках, в диком испуге. У ребёнка уже были сипы – любое промедление или неверные действия могли закончится… нет, я не хочу даже думать об этом, – написал ректор ПИМУ.

Он рассказал, что медики успешно оказали экстренную помощь малышу и смогли стабилизировать его состояние. Когда врачи убедились, что внутреннего кровотечения у ребёнка нет, его в удовлетворительном состоянии госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №1. Машина скорой помощи уже ждала маленького пациента.

– Надеюсь, что этот пост прочитают производители бытовой химии. Если вы сделаете крышку такой, чтобы ребёнок не смог её открыть – вы поможете избежать огромное количество ситуаций, подобной той, что произошла сегодня, – добавил Николай Карякин.

А также обратился отдельно к родителям: ректор университета напомнил, что вся бытовая химия в доме должна храниться на высоте минимум одного метра – там, куда ребёнок не сможет дотянуться.