В пятницу, 29 июля, нижегородцев ожидает не самая лучшая погода – в регионе ожидаются дожди и грозы. При этом буде довольно тепло – днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

- Дождь начнется с самого утра и будет идти до самого вечера, - предупреждают синоптики. – Около полудня в регионе вероятны грозы.

Схожая погода будет и в ближайшие выходные. Днем столбики термометров будут подниматься до +24 градусов, а ночью опустятся до +17 градусов.

Напомним, ранее мы писали, какая погода ожидает нижегородцев в августе. По прогнозу синоптиков в регионе будет стоять теплый август.