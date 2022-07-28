Опубликована программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на 29-31 июля

Стала известна программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 29-31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.
Отмечено, что выступления музыкантов традиционно пройдут на набережной Федоровского, на площади Сенной, на Стрелке и на Нижневолжской набережной с пятницы по воскресенье в рамках "Столицы закатов. Соло на закате". Вход на концерты будет свободный.
Организаторы подчеркнули, что выступления уличных музыкантов могут быть отменены из-за непогоды. Оперативная информация будет публиковаться в Telegram-канале "Нижний 800".
Программа "Столица закатов. Соло на закате" 29 июля:
· 20:00 – 21:00 – набережная Федоровского. Выступление группы "Ветер Фанга", играющей в жанре World Music и достойно представляющей город на российской этносцене;
· 20:00 – 21:00 – Стрелка. Дуэт Safary выступит в необычном жанре – комбинации поп и рок-музыки.
Программа "Столица закатов. Соло на закате" 30 июля:
· 20:00 – 21:00 – набережная Федоровского. Выступление кавер-группы "2х2";
· 20:00 – 21:00 – Нижневолжская набережная (налево от причала №5). Известный нижегородский саксофонист Альберт Родин исполнит романтические баллады и зажигательные треки;
· 20:00 – 21:00 – площадь Сенная. Выступление профессионального музыканта, пианиста, лауреата международных конкурсов Александра Кондаурова.
Программа "Столица закатов. Соло на закате" 31 июля:
· 18:00 – 22:00 – Амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio;
· 20:00 – 21:00 – Стрелка. Вокалистка, создательница и участница проекта JUSTduet ANNA A исполнит любимые хиты;
· 20:00 – 21:00 – Нижневолжская набережная (налево от причала №5). Выступление певицы GALA, вокалистки группы Funkeys Music Band.
В сквере Свердлова 30 июля с 17:00 до 23:00 состоится SALUT МУЗЫКА в рамках программы "Столица закатов. Искра". Гостей мероприятия ждут DJ-сеты, лекции, кастомизация одежды от группировки BOMSE, настольный теннис, зона тату и макияжа, а также BRAVOMARKET. Вход свободный.
Программа "Столица закатов. Искра" 30 июля:
17:00 – 20:00 – настольный теннис;
17:00 – 22:00 – BRAVOMARKET;
17:00 – 22:00 – работа зоны For fun: Тату от Маши Ласточкиной и Кристины Сидоровой, макияж от Олеси Панковой, кастомизация одежды от группировки BOMSE.
Музыкальная программа с 17:00 до 23:00:
17:00 – 18:30 – DJ Anit Levan;
18:30 – 20:00 – DJ 2 am Fog;
20:00 – 21:00 – Бхима Live;
21:00 – 23:00 – Ddos.
На сцене "Ракушка" в Александровском саду 31 июля в 18:00 состоится заключительный концерт в рамках фестиваля "Школа славы", посвящённого 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Дирижёр – Александр Скульский, солист – Заслуженный артист России Борис Андрианов. Вход на концерт по предварительной регистрации, количество мест ограничено с учётом вместимости площадки.