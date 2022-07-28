Опубликована программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на 29-31 июля

Стала известна программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 29-31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Отмечено, что выступления музыкантов традиционно пройдут на набережной Федоровского, на площади Сенной, на Стрелке и на Нижневолжской набережной с пятницы по воскресенье в рамках "Столицы закатов. Соло на закате". Вход на концерты будет свободный.

Организаторы подчеркнули, что выступления уличных музыкантов могут быть отменены из-за непогоды. Оперативная информация будет публиковаться в Telegram-канале "Нижний 800".

Программа "Столица закатов. Соло на закате" 29 июля:

· 20:00 – 21:00 – набережная Федоровского. Выступление группы "Ветер Фанга", играющей в жанре World Music и достойно представляющей город на российской этносцене;

· 20:00 – 21:00 – Стрелка. Дуэт Safary выступит в необычном жанре – комбинации поп и рок-музыки.

Программа "Столица закатов. Соло на закате" 30 июля:

· 20:00 – 21:00 – набережная Федоровского. Выступление кавер-группы "2х2";

· 20:00 – 21:00 – Нижневолжская набережная (налево от причала №5). Известный нижегородский саксофонист Альберт Родин исполнит романтические баллады и зажигательные треки;

· 20:00 – 21:00 – площадь Сенная. Выступление профессионального музыканта, пианиста, лауреата международных конкурсов Александра Кондаурова.

Программа "Столица закатов. Соло на закате" 31 июля:

· 18:00 – 22:00 – Амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio;

· 20:00 – 21:00 – Стрелка. Вокалистка, создательница и участница проекта JUSTduet ANNA A исполнит любимые хиты;

· 20:00 – 21:00 – Нижневолжская набережная (налево от причала №5). Выступление певицы GALA, вокалистки группы Funkeys Music Band.

В сквере Свердлова 30 июля с 17:00 до 23:00 состоится SALUT МУЗЫКА в рамках программы "Столица закатов. Искра". Гостей мероприятия ждут DJ-сеты, лекции, кастомизация одежды от группировки BOMSE, настольный теннис, зона тату и макияжа, а также BRAVOMARKET. Вход свободный.

Программа "Столица закатов. Искра" 30 июля:

17:00 – 20:00 – настольный теннис;

17:00 – 22:00 – BRAVOMARKET;

17:00 – 22:00 – работа зоны For fun: Тату от Маши Ласточкиной и Кристины Сидоровой, макияж от Олеси Панковой, кастомизация одежды от группировки BOMSE.

Музыкальная программа с 17:00 до 23:00:

17:00 – 18:30 – DJ Anit Levan;

18:30 – 20:00 – DJ 2 am Fog;

20:00 – 21:00 – Бхима Live;

21:00 – 23:00 – Ddos.

На сцене "Ракушка" в Александровском саду 31 июля в 18:00 состоится заключительный концерт в рамках фестиваля "Школа славы", посвящённого 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Дирижёр – Александр Скульский, солист – Заслуженный артист России Борис Андрианов. Вход на концерт по предварительной регистрации, количество мест ограничено с учётом вместимости площадки.