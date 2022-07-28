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Общество28 июля 2022 13:36

МегаФон ускорил интернет для 1,3 миллиона жителей Нижегородской области

МегаФон провел масштабные изменения зоны покрытия LTE по всему региону
МегаФон ускорил интернет для 1,3 миллиона жителей Нижегородской области

МегаФон ускорил интернет для 1,3 миллиона жителей Нижегородской области

С начала года МегаФон провел массовую LTE-фикацию и модернизацию объектов связи в Нижегородской области. Уже сейчас улучшения могут почувствовать более миллиона жителей региона. В первую очередь изменения оценили в небольших населенных пунктах.

За пределами крупных городов спрос на высокоскоростной мобильный интернет растет быстрее. Вероятнее всего, из-за отсутствия фиксированного доступа. По итогам первого полугодия 4G-трафик в сети оператора в малых поселениях Нижегородской области увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда как в городах разница составила 25%. Рекордсменами по динамике загруженных данных стали села и деревни Пильнинского, Вадского и Воротынского районов.

Отметив растущую потребность, МегаФон провел масштабные изменения зоны покрытия LTE по всему региону. В результате технических мероприятий, скоростной интернет оператора впервые появился в Пошатово, Непецино, Воронино и Пустыни. Новыми базовыми станциями инженеры усилили сеть в поселках Ардатов, Варнавино, Суроватиха, деревне Опалиха и в других населенных пунктах численностью до 600 человек. Кроме того, телеком-объекты появились в городских зонах с высоким пешеходным трафиком — на Большой Покровской, в историческом центре Нижнего Новгорода и вблизи Святого озера в древнем Городце.

«Мы максимально эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить новые скорости LTE, а также увеличить пропускную способность сети до 30%. Закрыть часть оставшихся «белых пятен» и снизить нагрузку на сеть в местах высокой онлайн-активности помогло строительство новых базовых станций. Теперь еще большее количество наших абонентов даже в труднодоступных районах могут одновременно пользоваться самым быстрым интернетом, наслаждаясь просмотром видео без задержек в загрузке», — отметил Максим Бартыков, директор МегаФона в Нижегородской области.

Дополнительно оператор улучшил сигнал и расширил емкость на более чем 70 телеком-объектах в 50 населенных пунктах региона. Помимо работ в крупных городах, инженеры МегаФона увеличили охват 4G в небольших селах, поселках и деревнях региона, среди которых: Игумново, Спасское, Водоватово, Большое Маресьево, Великий Враг, Шагаево, Шелокша, Кужутки, Ясенцы, Большой Суходол, Тарасиха, Малиновка и другие.