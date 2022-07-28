МегаФон ускорил интернет для 1,3 миллиона жителей Нижегородской области

С начала года МегаФон провел массовую LTE-фикацию и модернизацию объектов связи в Нижегородской области. Уже сейчас улучшения могут почувствовать более миллиона жителей региона. В первую очередь изменения оценили в небольших населенных пунктах.

За пределами крупных городов спрос на высокоскоростной мобильный интернет растет быстрее. Вероятнее всего, из-за отсутствия фиксированного доступа. По итогам первого полугодия 4G-трафик в сети оператора в малых поселениях Нижегородской области увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда как в городах разница составила 25%. Рекордсменами по динамике загруженных данных стали села и деревни Пильнинского, Вадского и Воротынского районов.

Отметив растущую потребность, МегаФон провел масштабные изменения зоны покрытия LTE по всему региону. В результате технических мероприятий, скоростной интернет оператора впервые появился в Пошатово, Непецино, Воронино и Пустыни. Новыми базовыми станциями инженеры усилили сеть в поселках Ардатов, Варнавино, Суроватиха, деревне Опалиха и в других населенных пунктах численностью до 600 человек. Кроме того, телеком-объекты появились в городских зонах с высоким пешеходным трафиком — на Большой Покровской, в историческом центре Нижнего Новгорода и вблизи Святого озера в древнем Городце.

«Мы максимально эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить новые скорости LTE, а также увеличить пропускную способность сети до 30%. Закрыть часть оставшихся «белых пятен» и снизить нагрузку на сеть в местах высокой онлайн-активности помогло строительство новых базовых станций. Теперь еще большее количество наших абонентов даже в труднодоступных районах могут одновременно пользоваться самым быстрым интернетом, наслаждаясь просмотром видео без задержек в загрузке», — отметил Максим Бартыков, директор МегаФона в Нижегородской области.

Дополнительно оператор улучшил сигнал и расширил емкость на более чем 70 телеком-объектах в 50 населенных пунктах региона. Помимо работ в крупных городах, инженеры МегаФона увеличили охват 4G в небольших селах, поселках и деревнях региона, среди которых: Игумново, Спасское, Водоватово, Большое Маресьево, Великий Враг, Шагаево, Шелокша, Кужутки, Ясенцы, Большой Суходол, Тарасиха, Малиновка и другие.