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Общество28 июля 2022 13:19

Новые ограждения появились у строящейся станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде

Вскоре их украсят баннерами
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Новые ограждения установили вокруг строительной площадки новой станции метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Они протянулись от площади до здания бывшей автостанции, о чём сообщили в Telegram-канале "МетроНН".

На канале также отметили, что огороженное пространство необходимо освободить от различных коммуникаций и строений до начала земляных работ и прохождения тоннелепроходческого щита.

– Кстати, серые заборы скоро закроют красивыми баннерами, будет поярче! – добавили представители ГУММиД Нижнего Новгорода на канале. – И помните, что неудобства временны – комфорт навсегда.

Напомним, ранее стал известен окончательный маршрут строительства линии метро до станции Сенной в Нижнем Новгороде. Также мы рассказывали, что на эти цели направят 2,4 миллиарда рублей.