Родители напавшего на подростка нижегородца заявили в полицию из-за травли

Родители 23-летнего нижегородца Ивана Тарасова, напавшего ранее на 14-летнего подростка, написали заявление в полицию по факту обрушившихся на них угроз в Интернете. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. Напомним, в Сеть слили даже адрес их проживания.

По данным ведомства, заявление поступило в нижегородское отделение полиции №3 26 июля 2022 года.

– В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – резюмировали в ГУ МВД региона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пьяная толпа футбольных фанатов во главе с Иваном Тарасовым напала на 14-летнего подростка из-за его внешнего вида вечером 22 июля. Свои издевательства над ребёнком те снимали на камеру.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, совершённом из хулиганских побуждений. Главного нападавшего задержали.

Также произошедшим заинтересовалась прокуратура Нижегородской области.

Затем стало известно, что Иван Тарасов принёс свои извинения семье пострадавшего мальчика и самому подростку.