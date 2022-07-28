23% нижегородцев поддерживают повторное введение масочного режима

Почти четверть жителей Нижегородской области и России в целом поддерживают повторное введение масочного режима в общественных местах. Об этом свидетельствуют результаты опроса на заданную тему среди россиян, прошедшего по инициативе сервиса SuperJob 26 июля 2022 года.

В опросе участвовали 1600 жителей разных регионов России, а именно 385 населённых пунктов, включая Нижний Новгород. Респонденты представляли собой экономически активное население старше 18 лет.

Результаты показали, что 23% россиян поддерживают повторное введение масочного режима, против оказались 48%. В большей степени масочный режим поддерживают женщины (25% против 21% мужчин), а также преобладающее число сторонников возвращения к ношению СИЗ выявлено среди россиян моложе 34 лет (30%). Соотечественники старше 45 лет выражают аналогичное мнение реже (19%).

Отмечено, что опрос на тему возвращения масочного режима был проведён в связи с ростом показателей заболеваемости ковидом в России за последнюю неделю.

Ознакомиться с результатами опроса подробнее Вы можете тут.