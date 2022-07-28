АО «Теплоэнерго» успешно реализовало все запланированные проекты

АО «Теплоэнерго» успешно реализовало все запланированные проекты инвестиционной программы по ликвидации ветхих котельных и переключению нагрузки с низкоэффективных источников теплоснабжения на крупные и более надежные.

Об этом главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву доложили в ходе выездного совещания с руководством АО «Теплоэнерго» на территории нового центрального теплового пункта, построенного в рамках проекта по переводу тепловой нагрузки с ведомственной котельной ОКБМ имени Африкантова на сети от Сормовской ТЭЦ.

«Уход от старого неэффективного оборудования, оптимизация схем теплоснабжения – это одно из важных направлений Стратегии развития «Теплоэнерго». Эта работа служит нашей основной цели – повышению надежности и качества теплоснабжения нижегородцев. Для нашего города-миллионника очень важно, чтобы его инфраструктура работала слаженно, надежно и эффективно, поэтому мы поддерживаем стремление Теплоэнерго по модернизации и обновлению теплосетевого комплекса», - заявил Юрий Шалабаев.

Как сообщил главе города заместитель генерального директора по управлению и эксплуатации – технический директор АО «Теплоэнерго» Сергей Прокофьев, предприятие в рамках инвестпрограммы последовательно ликвидировало пять ветхих котельных в нижней части города и семь – в верхней части, проведя при этом оптимизацию схем теплоснабжения, и модернизацию оборудования.

Строительство нового центрального теплового пункта на улице Куйбышева позволило качественно улучшить схему теплоснабжения в микрорайоне и повысить надежность обеспечения жителей теплом и горячей водой. Из эксплуатации выведено более 5 км старых труб.

«Раньше жители и организации в этом микрорайоне получали ресурс от котельной, которая находится в двух километрах – это большие тепловые потери в сетях отопления и горячего водоснабжения. Новый ЦТП расположен в центре нагрузок, расстояние до потребителей минимальное, соответственно и тепловые потери тоже, и потребители получают качественный ресурс. Кроме того, меньшая протяженность труб снижает временные и прочие затраты на их обслуживание и вероятность технологических нарушений», - отметил Сергей Прокофьев.

Как заявил глава города Юрий Шалабаев, с 2019 года предприятие поставило себе задачу ежегодно менять не менее 5% сетей, которые обслуживает. За три года было заменено более 300 км труб.

«В конце этого года ждем итоговую цифру уже в 400 км обновленных с 2019 года сетей. Такие объемы замены позволяют городу ежегодно снижать изношенность нашей системы теплоснабжения, и мы видим результат – количество повреждений уменьшается. Это очень важно, особенно когда приходят холода, и надежная подача тепла становится жизненно необходимой потребностью», - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ранее глава Нижнего Новгорода дал поручение начать подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.