Крыша пятиэтажки загорелась во время ремонта в Дзержинске 28 июля

Кровля многоквартирного жилого дома загорелась в 9-м микрорайоне города Дзержинск в Нижегородской области сегодня, 28 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть "112" сегодня в 10:55. Горела крыша пятиэтажки по адресу: улица Строителей, 12А. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по рангу пожара №1 "БИС".

В результате было установлено, что в процессе ремонта загорелось мягкое покрытие кровли. Пожар ликвидировали к 11:00 на площади шесть кв.метров.

Погибших или пострадавших в результате пожара нет. Эвакуированы были 12 человек, включая трёх детей. Причина пожара устанавливается.