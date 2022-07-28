Мининский университет заключил соглашения с компаниями «Группа ГАЗ» и «Гринатом»

Соглашения о сотрудничестве заключили Мининский университет, компания «Группа ГАЗ» и нижегородский филиал «Гринатом». Согласно этим соглашениям, студенты смогут пройти практику в компаниях, а также приять участие в реализации цифровых проектов «Группы ГАЗ» в сфере инжиниринга, технологий производств, бизнес-процессов.

- В этом году в Мининском был открыт факультет информационных технологий, и мы активно развиваем это направление, - прокомментировал ректор Виктор Сдобняков. - Прохождение практики в “IT-Академии” компании “Группа Газ” и “Гринатоме” будет интегрировано в учебный план, что позволит студентам погрузиться в профессиональную атмосферу, понять задачи, которые перед ними стоят, применить полученные в вузе знания на территории работодателя, тем самым сделав обучение еще более практико-ориентированным, а свои знания фундаментальными.

Студенты пройдут учебную, производственную и преддипломную практику, а также проектную практику, которую студенты будут осуществлять как индивидуально, так и в группах.

Прохождение практики предусмотрено для студентов таких направлений подготовки как информационные системы и технологии, прикладная информатика, а также экономика и менеджмент. А после успешного обучения они получат дипломы и сертификаты, в том числе международного образца. Лучшим студентам будет предложено трудоустройство на предприятия “Группы ГАЗ” и в филиал компании “Гринатом” с возможностями дальнейшего профессионального развития и карьерного роста.

Напомним, ранее Мининский подписал договор о сотрудничестве с университетом “Иннополис” для реализации проекта “Педагог в цифровой среде”.