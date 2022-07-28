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Здоровье28 июля 2022 8:24

105 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

Общее число переболевших в регионе превысило 426 тысяч человек
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

По последним данным на 28 июля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 105 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 426 002. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 99 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 413 478 жителей региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 597 человек. За последние сутки один человек скончался от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 18 человек.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 8,7%.

Напомним, 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, введённые ранее. Включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.