Нижегородский политех укрепил позиции в рейтинге «Индекс изобретательской активности»

Итоги шестой волны исследования патентной активности российских университетов подвел аналитический центр «Эксперт». Ежегодно в рамках исследования оцениваются научные и технологические компетенции вузов, а также уровень предпринимательских способностей их выпускников. В этот раз была сформирована выборка из 141 университета.

По сравнению с прошлым годом, Нижегородский государственный технический университет в 2022 году улучшил свои позиции в суммарном рейтинге, поднявшись на три пункта, и вновь вошел в группу вузов-лидеров изобретательской активности. Наиболее значимая положительная динамика достигнута НГТУ им. Р.Е. Алексеева в рейтингах по таким направлениям деятельности, как «Развитие транспортно-логистических и телекоммуникационных систем», «Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы» и «Развитие передовых технологий».

Оценка изобретательской активности строится на анализе деятельности университетов в области патентования разработок. Анализируемые в рамках рейтинга показатели разделены на три блока:

«Исходные условия» (рассчитывается как число патентов, заявки на которые были поданы за последние пять лет, вес - 10%), «Качество» (взаимодействие с научными организациями и популярность у других изобретателей, вес - 30%) и «Востребованность» (число лицензий и продаж патентов, вес - 60%).

Экспертный анализ патентного ландшафта показал, что основной потенциал изобретательской активности концентрируется в вузах — участниках программы «Приоритет 2030», а также в ведущих университетах России.

Итоговый вывод составителей рейтинга 2022 года: «под влиянием внешних и внутренних стимулов вузы настроились на создание востребованных изобретений для экономики. Это позволит им включиться в тренд поддержки технологического суверенитета страны».

Напомним, рейтинг «Индекс изобретательской активности российских университетов» - это часть комплексного проекта, запущенного аналитическим центром «Эксперт» в 2016 году с целью оценки преобразований в сфере науки и образования, начавшихся с проекта «5/00» и получивших продолжение в программе «Приоритет 2030».