Студент Мининского университета стал бронзовым призером в этапе Чемпионата Мира по плаванию на открытой воде

Бронзовым призером заплыва в рамках этапа Чемпионата Мира X-WATERS 2022 стал студент 5 курса факультета физической культуры и спорта Мининского университета Артем Булюкин. 24 июля на слиянии рек Волги и Оки прошли ежегодные соревнования по плаванию на открытой воде.

В заплыве на дистанцию в 1 км принимали участие 390 пловцов. Кандидат в мастера спорта по плаванию Артем Булюкин преодолел эту дистанцию за 13 минут 52 секунды.

- Готовился с преподавателями вуза - вместе разрабатывали тактику, - поделился впечатлениями Артем Булюкин. - Медаль далась нелегко, но я рад, что удалось занять призовое место. Большое спасибо моим наставникам и команде Мининского за поддержку. В следующем году планирую улучшить свой результат.

В этом году Мининский университет впервые принял участие в соревнованиях X-WATERS VOLGA. Всего от вуза выступало 11 человек - это и студенты, и преподаватели:

- Курс на спорт в Мининском набирает обороты. Весной участвовали в забеге “Беги, герой!”, летом в X-WATERS VOLGA 2022. Важно, что инициатива исходит и от студентов, и от сотрудников. Мы со своей стороны делаем все, чтобы спорт в Мининском был доступен и комфортен. К новому учебному году откроются обновленные корпуса, где занимаются ребята как факультета физической культуры и спорта, так и студенты других факультетов. В вузе есть все возможности не только для организации учебного процесса, но и для полноценной подготовки к крупным спортивным соревнованиям, - отметил ректор вуза Виктор Сдобняков.

В этом году Мининский университет впервые принял участие в соревнованиях X-WATERS VOLGA

Заплыв X-WATERS VOLGA проходит в Нижнем Новгороде в 6 раз и является крупнейшим российским мероприятием по числу участников. Всего в соревнованиях приняло участие более 1900 спортсменов из разных городов Российской Федерации. Участники преодолевали дистанции 1, 3 и 5 км.