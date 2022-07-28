Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за фестиваля "Рок чистой воды-2022"

Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода в связи с проведением фестиваля "Рок чистой воды-2022". Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте городской мэрии.

Согласно документу, площадь Минина и Пожарского перекроют с 12:00 26 июля до 23:00 1 августа, а именно участок от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Объехать эту зону можно будет по прилегающим улицам.

Кроме того, с 06:00 до 23:59 30 июля перекроют площадь Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до Зеленского съезда, а также перекроют улицу Ульянова на участке от улицы Пискунова до площади Минина. Объехать перекрытую территории в том числе можно будет по прилегающим улицам.

Напомним, мы рассказывали, что стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода изменится с 1 августа 2022 года. За наличные билет обойдётся в 35 рублей.

КОНКРЕТНО

На каких ещё улицах перекроют движение в Нижнем Новгороде?

- по улице Минина (от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского);

- по Верхневолжской набережной (от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского);

- по Зеленскому Съезду (труба Зеленского Съезда);

- по улице Варварской (от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского);

- по улице Алексеевской (от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского);

- по улице Пожарского;

- по Георгиевскому Съезду.