45-летний мужчина утонул в Арзамасе 26 июля

45-летний мужчина утонул в Арзамасе Нижегородской области во вторник, 26 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, водолазная группа ПРПСО МЧС России извлекла тело погибшего из водоёма только на следующий день, 27 июля, в 19:30. Его передали следствию для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, 48 человек, включая восьмерых детей, утонули в Нижегородской области с начала купального сезона в 2022 году (с 1 июня). В общей сложности было зарегистрировано 59 происшествий на воде. 13 человек удалось спасти.

Также мы рассказывали об истории спасения 12-летнего мальчика из Арзамаса, который кинулся в воду, чтобы спасти свою тонущую подругу. Он смог вытолкнуть девочку из воды, но пошёл на дно сам, поскольку не умел плавать. К счастью, на другом берегу водоёма отдыхал сотрудник полиции – он вовремя подоспел и вытащил мальчика из воды.