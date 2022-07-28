Свет и горячую воду частично отключат в Сормове 28 июля

Горячую воду и электроснабжение частично отключат в Сормовском районе Нижнего Новгорода сегодня, 28 июля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 12:00 до 17:00 в доме № 26 по улице Мокроусова не будет электричества. А с 09:00 до 14:00 в доме № 38 по улице Светлоярской отключат горячую воду.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.