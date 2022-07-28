Заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев принял участие в круглом столе по импортозамещению.

27 июля на площадке Главного аналитического центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» состоялся круглый стол, который собрал представителей таких крупнейших российских компаний, как «РЖД», «Росатом», «РусГидро», «Интер РАО», а также организаций электросетевого комплекса. К мероприятию присоединился заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. Участники поделились опытом выбора автоматизированной системы управления предприятием отечественной разработки, ее внедрении и использовании.

Мероприятие открыл генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, подчеркнув, что вопрос импортозамещения в ИТ-области стоит очень остро. Залогом его успешного решения является совместная и слаженная работа профильного министерства, разработчиков программного обеспечения, интеграторов и компаний-заказчиков.

Глава Обществ отметил, что специалисты энергокомпании провели анализ систем управления предприятием по таким критериям, как опыт внедрения в России, наличие отраслевых решений, а также возможность технической поддержки и своевременной установки обновлений. Соблюдение данных условий обеспечит технологическую независимость и информационную безопасности компаний критической инфраструктуры.

«Перед нами стоит задача в ближайшее время выбрать отечественную платформу, отвечающую всем требованиям надежности, безопасности, масштабируемости и производительности, чтобы уже в этом году сформировать стратегию импортозамещения в сфере информационных технологий и двигаться вперед», – заявил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.