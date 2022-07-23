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Общество23 июля 2022 18:33

Юрий Шалабаев провёл День дачника на своей даче

Праздник ежегодно отмечается в России 23 июля
Маргарита КИРЬЯНОВА
Юрий Шалабаев провёл День дачника на своей даче. Фото: Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев провёл День дачника на своей даче. Фото: Юрий Шалабаев

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл День дачника, который ежегодно отмечается в России 23 июля, на даче. В своём Telegram-канале он поделился фотографиями с отдыха.

– Сегодняшний вечер решил провести на своей даче, – подписал фотографии глава приволжской столицы.

На кадрах он лежит на простой раскладушке на лужайке своего участка, рядом детская беседка, игрушки, грядки и деревья.

"Наш человек", "Приятного отдыха", "С праздником", "Здорово!" – прокомментировали нижегородцы.

Фото: Юрий Шалабаев

Фото: Юрий Шалабаев