Глеб Никитин изменил структуру правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в структуру регионального правительства. Основные из них касаются блока строительного комплекса и ЖКХ.Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- В составе блока строительного комплекса и ЖКХ теперь будут работать два заместителя председателя правительства, - говорится в сообщении. – Один из них будет курировать министерство энергетики и ЖКХ, региональную службу по тарифам, государственную жилищную инспекцию. На эту должность планируется назначить заместителя директора - главного инженера ПАО «Россети Московский регион Вячеслава Горева.

Тем временем Анатолий Молев покинет пост министра строительства. Теперь он в качестве заместителя председателя правительства будет курировать межрегиональное и международное сотрудничество в сфере строительного комплекса. А вот нового министра строительства выберут через открытый конкурс на портале «Команда правительства».