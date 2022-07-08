Контролёров в нижегородском транспорте станет больше

Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Центр развития транспортных систем" (ЦРТС) заявило о планах по расширению штата контролёров в общественном транспорте. Об этом сообщили в "Ъ-Приволжье" со ссылкой на ГКУ ЦРТС.

Кроме того, перевозчиков предложено штрафовать за невыдачу пассажирских билетов. Штраф в таком случае составит пять тысяч рублей. Пассажиров же могут начать штрафовать за использование чужих льготных проездных. Соответствующий штраф составит две тысячи рублей.

В ЦРТС отметили, что контроль оплаты за проезд уже происходит ежедневно в нижегородском общественном транспорте. Среди пассажиров, не заплативших за билет, проводят "профилактическую и морально-воспитательную работу".

В учреждении также добавили, что проверяют каждое обращение, поступившее от нижегородцев, о нарушениях со стороны перевозчиков.