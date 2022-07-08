Глеб Никитин вручил награды парам, прожившим в браке более 25 лет. Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил награды парам, прожившим в браке более 25 лет, сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Торжественная церемония прошла на восстановленной сцене-"ракушке" в Александровском саду. Пары получили медали "За любовь и верность". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

– Многие из вас сумели пронести любовь и уважение друг к другу сквозь долгие годы. Кому-то это ещё только предстоит. Но молодым есть с кого брать пример, – сказал глава региона. – То душевное тепло, которое ты отдаёшь своим близким и получаешь от них, та радость общения, понимание очень сильно держат в жизни, помогают не останавливаться и идти вперёд.

В числе награждённых были Александра и Виктор Слепнёвы. Их дочь обратилась на прямую линию с Глебом Никитиным осенью 2021 года с предложением поздравить её родителей с 60-летием брака.

Кроме того, награды получили и молодожёны, свадьба которых состоялась сегодня. Ранее мы рассказывали, что 305 нижегородских пар поженились в День любви, семьи и верности.

– В этом году количество браков у нас выросло в сравнении с прошлым годом. Ожидаем, что рекорд сегодняшнего дня по количеству регистраций вскоре будет побит, – добавил Глеб Никитин. – На 22 июля уже подано более 440 заявлений. Хотелось бы всех нижегородцев поздравить с этим замечательным днём. Берегите друг друга!