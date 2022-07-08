В Дзержинске восстановлено более километра ливневой канализации

В Дзержинске на двух участках дорог по улице Попова и проезду Ильяшевича капитально отремонтирована и расчищена ливневая канализация. Аналогичные работы запланированы на участке дороги по проспекту Циолковского. На эти цели из бюджета города выделено в общей сложности 14,5 млн рублей.

«Проблема износа, загрязнения, а чаще всего просто отсутствия ливневой канализации в городе давняя. Мы будем решать ее планомерно, начиная с самых проблемных участков, где уже существуют коммуникации, требующие капитального ремонта. К сожалению, когда прокладывали большинство улиц Дзержинска, ливневку не строили, но и это можно исправить, – отметил директор МБУ «Город» Александр Ржавин. – Весной мы завершили работы на улице Попова рядом с поворотом к ФОКу «ОКА». Капитальный ремонт был серьезный, работоспособность ливневки была полностью восстановлена».

Капитальный ремонт 200-метрового участка ливневой канализации на улице Попова с установкой приемного колодца был произведен весной текущего года. В июне была завершена очистка ливневой канализации протяженностью более 700 метров вдоль проезда Ильяшевича. Дополнительно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» профиль дорожного полотна проезда был изменен, что предотвратит скапливание воды на проезжей части.

В ближайшее время стартуют работы по расчистке и вводу в эксплуатацию законсервированного участка ливневой канализации протяженностью порядка 500 метров в конце проспекта Циолковского от Перинатального центра до конечной остановки троллейбуса. Работы на данном участке будут завершены осенью.