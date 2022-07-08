Олег Лавричев наградил победителей краеведческого конкурса «Родная земля»

7 июля 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей III регионального краеведческого конкурса творческих работ «Родная земля».

На торжественной церемонии присутствовали председатель Земского собрания Арзамасского муниципального района Виктор Миенков, советник губернатора Нижегородской области, руководитель проекта «Культура малой Родины» Партии «Единая Россия» Сергей Горин, член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель проектов АНО «Центр поддержки и развития социальных инициатив «Родная земля» Оксана Склярова, руководитель развития туризма в АНО «Управляющая Компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера», член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, представитель Российского союза туриндустрии на территории Нижегородской области Ольга Чикарова и директор филиала НГИАМЗ «Технический музей» Вячеслав Хуртин.

Юными участниками из разных районов Нижегородской области на конкурс было представлено порядка 300 работ. Победителями номинации «Наследие родной земли» стали Ксения Задрина (младшая группа), Руслана Катерова (средняя группа) и Татьяна Муравьева (старшая группа). В номинации «Святая Серафимовская земля» – Зоя Тихова (младшая группа), Варвара Щербакова (средняя группа) и Ксения Пудкова (старшая группа). В номинации «Национальная память моих предков» – Марк Борисов (младшая группа), Виктория Мартынова (средняя группа) и Валерия Соболевская (старшая группа).

Спикер городской Думы вручил победителям экземпляры первого издания альбома-путеводителя нового поколения «Нижний Новгород. История в пространстве».

«Очень радует то, что кроме географии увеличивается и количество работ, которые ребята представляют на конкурс. Они становятся еще более содержательными, глубокими, и это тоже не может не радовать. Я благодарен родителям и педагогам: без вашего участия вряд ли можно было бы замотивировать детей такие работы готовить и представлять. Это, действительно, большой труд. Важно, что знания, которые ребята приобретают, реализуя тот или иной проект, дают уверенность и душевные силы в трудные минуты жизни, и, конечно, расширяют кругозор, представление о той земле, на которой мы с вами живем. Хочу пожелать вам не сходить с тропы изучения истории нижегородчины и развития краеведения, благодаря чему формируется отношение к Родине и к жизни», – сказал Олег Лавричев.

Как отметила Оксана Склярова, участники конкурса собирают «живую историю Нижегородского края»: «Найти, исследовать и рассказать – миссия нашего конкурса. Я поздравляю победителей творческого конкурса и всех участников, а также их руководителей за проявленный интерес и активное участие в исследовательской деятельности по сохранению исторической памяти родной земли».

Для гостей торжественного мероприятия была организована музыкальная праздничная программа, а также проведена экскурсия по выставке «Первая, народная, модельная», рассказывающей об истории Центральной библиотеки им. И.Н. Сахарова.