Лучшие студенты НГТУ и ННГАСУ получили именные стипендии Теплоэнерго

Студенты ННГАСУ

Лучшие студенты Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета получили специальные стипендии АО «Теплоэнерго».

Победителями конкурсного отбора во втором семестре 2021-2022 учебного года стали студенты магистратуры НГТУ по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» Татьяна Демкина и Евгений Прикота, а также студенты 4 курса бакалавриата направления «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Дмитрий Быков, Дарья Караваева, Денис Куляба. В ННГАСУ стипендиальный отбор прошли магистранты факультета инженерно-экологических систем и сооружений: Кирилл Вяхирев, Екатерина Зайцева, Александр Зольников, Ксения Левончук и Елизавета Прыткова.

Для победы в конкурсе студенты представили свои проекты по совершенствованию производственных процессов на предприятии. Каждый из победителей в течение семестра будет получать именную стипендию «Теплоэнерго» в размере пяти тысяч рублей.

Торжественное награждение студентов – победителей конкурсного отбора на получение стипендий АО «Теплоэнерго» прошло в НГТУ им. Алексеева и ННГАСУ с участием руководства вузов и предприятия.

И.о. ректора ННГАСУ Дмитрий Щеголев, приветствуя победителей стипендиального конкурса своего вуза, отметил, что для студентов важны практические знания и навыки, которые они приобретают благодаря сотрудничеству вуза с предприятием.

«Для нашего вуза важны совместные проекты, которые мы реализуем с Теплоэнерго в рамках нашего сотрудничества. Помимо стипендиальной программы, нашим студентам доступны стажировки и производственные практики, участие в марафонах идей – Хакатонах, которые проводит Теплоэнерго. Наша совместная работа с предприятием позволяет подготовить высококлассных квалифицированных специалистов, которые будут востребованы в теплоэнергетической отрасли и на таком современном и прогрессивном предприятии, как Теплоэнерго», - отметил Дмитрий Щеголев.

Ректор НГТУ им. Р.Е.Алексеева Сергей Дмитриев считает, что главным в подготовке студентов является практико-ориентированный подход и сотрудничество с профильными предприятиями дает вузам такую возможность.

«Теплоэнерго сегодня – активно развивающаяся компания, поэтому для наших профильных направлений подготовки важно и ценно, что наши студенты проходят практики на предприятии, имеют возможность участвовать в стипендиальных программах, в защите их дипломных работ участвуют специалисты предприятия и лично генеральный директор. Такой прагматический подход предприятия к подготовке будущих специалистов можно только приветствовать», - подчеркнул Сергей Дмитриев.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин поблагодарил руководство вузов за сотрудничество, а студентов – за смелые, инновационные идеи.

«Взаимодействие нашего предприятия с профильными учебными заведениями является базой для дальнейшего развития. Рождающиеся сегодня научные идеи и разработки уже завтра появятся в сфере теплоснабжения, чтобы теплоэнергетика могла развиваться и соответствовать вызовам времени. Мы поддерживаем ребят, которые готовы привносить свежие интересные идеи, актуальные научные разработки. Мы рады, что к нам на работу приходят хорошие молодые специалисты – выпускники профильных для нас направлений ведущих технических вузов – НГТУ и ННГАСУ», - заявил Илья Халтурин.

Студенты НГТУ

Стипендиаты также подчеркивают, что внимание предприятия к их идеям является решающим фактором в дальнейшем выборе места работы. Так магистрант ННГАСУ Кирилл Вяхирев участвовал в стипендиальной программе предприятия 5 раз – практически с момента ее открытия в 2019 году, и каждый раз становился победителем.

«В этом году я заканчиваю вуз и, скорее всего, пойду работать именно в Теплоэнерго. Компания создала все условия, чтобы заинтересовать молодых специалистов», - считает Кирилл.

Студент ННГАСУ Дмитрий Быков готов пойти работать в Теплоэнерго, чтобы развивать тему своего конкурсного эссе, посвященного использованию источников инфракрасного излучения для получения детализированных изображений.

«В теплоэнергетике такой способ может помочь в поиске и быстрой локализации утечек. Хотелось бы продолжить работу в этом направлении и реализовать на практике мои идеи», - говорит Дмитрий.

Напомним, именная стипендия назначается пяти победителям конкурсного отбора в каждом из вузов – НГТУ и ННГАСУ - на один семестр учебного года и будет выплачиваться в размере пяти тысяч рублей ежемесячно. Стипендиаты также смогут пройти стажировку в Теплоэнерго и получат возможность участвовать в тренингах и иных мероприятиях, входящих в программу развития профессиональных компетенций. Им предоставляется преимущественное право при трудоустройстве в Теплоэнерго, в том числе, на последних курсах обучения.