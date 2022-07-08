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Общество8 июля 2022 13:06

Нижегородский застройщик готов покрыть большую часть процентов по ипотеке для своих клиентов

Предложение действует до конца июля-2022
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Нижегородский застройщик ГК "ЕвроДом" выразил готовность оплатить большую часть процентов по ипотеке для своих клиентов в июле-2022. В этом месяце ставка по ипотеке на дом № 22 в коттеджном посёлке "Баден-Баден" составит всего 1%, о чём застройщик сообщил на своей странице ВКонтакте.

– Ставка 1% по ипотеке на дом № 22 в КП "Баден-Баден" до конца месяца! Остаток ипотеки будет компенсировать ГК "ЕвроДом" (от процентной ставки по государственной программе), – сказано в публикации.

Напомним, возле Парка имени 1 Мая в Канавинском районе Нижнего Новгорода строится новый жилой комплекс "Авангард". Он будет представлять собой шестиэтажный двухподъездный дом комфорт-класса.

ЖК "Авангард" рассчитан на 83 квартиры площадью от 26,07 м² до 90,26 м² (квартиры-студии, одно-, двух- и трёхкомнатные) и 51 кладовую. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2023 года.