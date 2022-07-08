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Общество8 июля 2022 12:03

Грозы, ливни и град накроют Нижегородскую область в ближайшие часы

Ветер усилится до 19 метров в секунду
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области 8 июля.

Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области 8 июля.

Фото: СОЦСЕТИ

Вслед за столицей, где непогода несколько часов бушевала накануне, стихия добралась и до Нижегородского региона. Региональное управления МЧС распространило экстренное предупреждение днем 8 июля.

- В ближайшие 1-3 часа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни, град и усиления западного ветра до 14-19 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

Такая погода может сохраняться всю первую половину ночи 9 июля.

Спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицу в этот период, но если стихия застала вас врасплох, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Ни в коем случае не прячьтесь под большими старыми деревьями, держитесь подальше от широкоформатных и слабоукрепленных конструкций.