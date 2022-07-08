Семь предприятий выразили намерение стать резидентами Экотехнопарка в Дзержинске

Семь промышленных предприятий выразили намерение разместить свои производства на территории Экотехнопарка, который планируется создать на промышленной площадке «Заря». Соответствующие соглашения уже подготовлены для рассмотрения ППК «Российский экологический оператор», еще несколько соглашений находятся в стадии подготовки.

На данный момент стать резидентом Экотехнопарка готовы ООО «ГК СЭТ», ООО «НИИ НТЦ «ДорНау», ООО «ЛИДЕР», ООО «ОКАПОЛ», ООО «Полимер», ООО «РУМО-Инжиниринг», ООО «ЭКОТЕРМОГРУПП».

«Экотехнопарк в Дзержинске даст возможность предприятиям объединяться и реализовывать совместные экологические производственные проекты, – рассказала заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова. – По сути, Экотехнопарк – это производственный комплекс большой площади, где в системе замкнутого цикла происходит переработка вторичных материалов и производство востребованной продукции для различных отраслей экономики».

Резиденты Экотехнопарка смогут на месте производства перерабатывать полимерные материалы, резину, отходы деревоперерабатывающих производств, бумажных отходов, стеклобоя и других. После переработки предприятия смогут производить материалы для строительной и дорожной отрасли, электроэнергию, нетканые материалы, композитные материалы, пеностекло и т.д.

Напомним, Экотехнопарк площадью 170 тыс. кв.м планируется ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Ранее Правительство Нижегородской области и ППК «РЭО» подписали «дорожную карту» по реализации пилотного проекта создания первого Экотехнопарка в Приволжском федеральном округе.

Добавим, что буквально на днях понятия «Экотехнопарк» и «Экопромышленный парк», а также требования к ним утвердили на законодательном уровне. Как сообщает ППК «Российский экологический оператор», утверждены поправки к Постановлению Правительства № 794 от 04.08.2015 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» и Постановлению Правительства от 27.12.2019 № 1863 «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков». В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» до 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях.