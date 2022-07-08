Руководители энергетической компании посетили с экскурсией цифровые объекты «Нижновэнерго»

Руководители «Нижегородского производственно-энергетического комплекса» («НПЭК») посетили с экскурсией подстанцию «Выездное» Арзамасского района и Городской диспетчерский пункт (ГДП) филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

Данное мероприятие было проведено с целью ознакомления с передовым опытом строительства цифровых сетей, которым обладают сотрудники филиала «Нижновэнерго».

В ходе экскурсии участники узнали о современных технологиях, примененных на объектах, оборудовании и об интегрированных цифровых решениях, которые позволяют сотрудникам осуществлять дистанционное управление электросетевым комплексом Арзамасского района. Это значительно повышает и качество работы, и надежность электроснабжения.

Напомним, что ПС «Выездное» и цифровой Городской диспетчерский пункт в Арзамасе были запущены в 2020 году. Арзамасский ГДП был создан в рамках проекта компании «Россети» «Цифровая Трансформация 2030» и стал одним из первых цифровых пунктов в Нижегородской области. Он оснащен современными информационными системами, которые позволяют онлайн управлять всем электросетевым комплексом девяти районов области, включая город Арзамас. Диспетчерский пункт обслуживает и обеспечивает надежное и качественное электроснабжение более 293 тыс. жителей этих районов.

«Энергетика будущего – это, прежде всего, умная энергетика, которая делает нашу жизнь более комфортной и эффективной. Благодаря новым цифровым технологиям и дистанционному управлению сетями, мы смогли перейти на качественно новый уровень управления энергоресурсами, сократить энергозатраты и эксплуатационные расходы, а значит – перейти и на новый уровень надежности», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.