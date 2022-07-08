Ещё 1,3 млрд рублей получит Нижегородская область на строительство метро

Ещё 1,3 миллиарда рублей в качестве инфраструктурного бюджетного кредита получит Нижегородская область на строительство метро. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своём официальном Telegram-канале.

Он также отметил, что в общей сложности инфраструктурные кредиты получат 28 регионов России по итогам прошедшего вчера, 7 июля, заседания штаба.

Напомним, в Нижнем Новгороде началось строительство новых станций метро: Автозаводскую линию продлят до станции "Сенная". Ранее мы рассказывали, что работы завершатся в 2025 году. В сумме регион получит 35 миллиардов рублей на эти цели.

Также уже стал известен окончательный маршрут продления метрополитена до "Сенной" – он пройдёт вдоль парка имени Кулибина.