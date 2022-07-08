«Цветы добра» высадили в сквере перед клубом «Вера»

Сегодня в сквере на проспекте Ленина перед клубом «Вера» состоялась добровольческая акция «Цветы добра». Воспитанники клуба для людей с ОВЗ «Вера», волонтеры Ресурсного центра развития добровольчества города Дзержинска, специалисты МБУ «Город» и активные жители соседних домов высадили на клумбу в благоустроенном сквере более 400 петуний. Ухаживать за цветником будут участники акции.

«В прошлом году благодаря администрации города и жителям близлежащих дворов территорию перед клубом привели в порядок. Мы решили внести свою лепту и украсить сквер цветочной клумбой, – поделилась директор клуба «Вера» Светлана Торчинская. – Это добрая традиция – украшать цветники во дворах, и мы с удовольствием ее поддержали сегодня ранним утром. Подходили жители, помогали кто добрым словом, а кто и делом. Мы всем помощникам были рады и благодарны. Надеемся, горожане будут беречь наш труд, не топтать клумбу, не пускать на нее домашних питомцев».

Напомним, благоустройство сквера на проспекте Ленина было выполнено в 2021 году по инициативе Молодежной администрации города Дзержинска.

Общая площадь 20 цветников Дзержинска составляет более 3000 квадратных метров, на них высажено более 135 тысяч цветов. Кроме того, в этом году добровольцами уже высажено около 200 деревьев. Клумбы, цветники и молодые деревца поливают в жаркую погоду в ежедневном режиме.

«Каждое утро и вечер две поливальные машины объезжают городские клумбы и скверы. В самую жаркую погоду для полива городских цветников требуется больше 18 кубометров воды каждый день. В этом году в Дзержинске добавились новые цветники, например, у Центра занятости населения и около Госпиталя ветеранов войн, там же высажены и яблони. Отмечу, что в этом году меньше рассады было незаконно выкопано с городских клумб, и это радует, – сказала мастер участка озеленения МБУ «Город» Гульнара Каримова. – Отмечу, что жители тоже помогают в озеленении города. Например, волонтеры, высаживавшие саженцы в июне, продолжают за ними ухаживать и поливают их дополнительно. Приятно, когда жители ценят труд по озеленению и облагораживанию городских клумб!»

Напомним, в рамках озеленения города в 2022 году на улицах Дзержинска будет высажено порядка 1000 деревьев и кустарников. В первом полугодии на проспекте Циолковского, улице Молодежной и на аллее Ильяшевича уже высажено около 200 саженцев лип, кленов и яблонь.