Электрика убило током во время работы в Канавинском районе

В Нижнем Новгороде электрика убило током во время работы. Трагедия произошла вечером 7 июля в здании на улице Интернациональной Канавинского района, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- По версии следствия, 38-летний электрик скончался от поражения электрическим током. Он находился в подвале, где проводил работы по обслуживанию здания, - рассказали в ведомстве.

По факту случившегося инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», ведется следствие.

- В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит установить обстоятельства, при которых скончался потерпевший, а также дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении указанных работ, - пояснили в Следкоме.