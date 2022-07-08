В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших, которых сбил поезд «Ласточка» в Нижнем Новгороде

ЧП произошло недалеко от железнодорожного переезда. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Стало известно, в каком состоянии сейчас находятся двое взрослых, которых сбил поезд «Ласточка» в Нижнем Новгороде 7 июля. Как рассказали «КП-Нижний Новгород» в региональном министерстве здравоохранения, в настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает.

-По состоянию на утро 8 июля 2022 года мужчина, пострадавший в результате происшествия со скоростным поездом «Ласточка», получает лечение в травматологическом отделении городской больницы. Находится в сознании. Пострадавшая женщина от госпитализации отказалась, - заверили в Минздраве.

Напомним, 7 июля в поселке Новое Доскино скоростной поезд «Ласточка» сбил троих людей, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте недалеко от железнодорожного переезда. В результате девочка погибла, а двое сопровождавших ее взрослых получили травмы. Им в экстренном порядке оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.