Новая скейт-площадка появится в Щербинках-1 в Нижнем Новгороде

Новая скейт-площадка появится у дома № 1 в микрорайоне Щербинки в Нижнем Новгороде. Мэр города Юрий Шалабаев сообщил в своём Telegram-канале, что старая площадка, которую уже демонтировали, выглядела очень потрёпанной и была небезопасной, поскольку не соответствовала никаким нормам.

– В ближайшее время областное министерство спорта передаст в город современную большую скейт-площадку, которая раньше была установлена на территории стадиона "Нижний Новгород", – пояснил глава города. – Там много разнообразных элементов, современное покрытие. Установим её на месте демонтированной площадки.

Юрий Шалабаев пообещал известить подписчиков своего канала, когда можно будет покататься на новой скейт-площадке.