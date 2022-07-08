305 нижегородских пар женятся в День семьи, любви и верности в 2022 году. Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

305 пар женятся в Нижегородской области сегодня, 8 июля 2022 года, в День семьи, любви и верности. Как отметили в пресс-службе ГУ ЗАГС региона, это абсолютный рекорд текущего года, превышающий число свадеб в обычный летний день в три раза.

В одном только Нижегородском Доме бракосочетания сегодня пройдут 33 свадебные церемонии. Замгубернатора региона Пётр Банников и глава нижегородского ГУ ЗАГС Ольга Краснова поздравили молодожёнов и вручили им символ Дня семьи, любви и верности – нежные букеты ромашек.

– Для тех пар, которые сегодня заключают брак, этот день вдвойне знаменателен, потому что День семьи, любви и верности совсем недавно приобрел статус государственного праздника, – напомнил Пётр Банников. – Это говорит о том, что в нашей стране уделяется особое внимание сохранению традиционных семейных ценностей. Я уверен, что чем крепче наши семьи, чем их больше, тем крепче Россия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 228 нижегородских пар поженились 22 февраля 2022 года (22.02.22). А в День невест – 223 пары.

Также сообщалось, что в январе-2022 на 2,3% возросло число новорождённых в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Праздник отмечают в день памяти святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. В 2022 году День семьи, любви и верности отмечается в России в 15-й раз, теперь уже в статусе официального праздника. Соответствующий указ 28 июня 2022 года подписал президент страны.

– В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля, – сказано в документе.