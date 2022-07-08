Самолёт из Нижнего Новгорода не мог приземлиться в Москве из-за урагана 7 июля

Рейс "Аэрофлота" из Нижнего Новгорода не мог приземлиться в аэропорту Москвы вчера, 7 июля, из-за урагана. Он и другие самолёты кружили в небе над столицей без возможности зайти на посадку. Об этом сообщили в Telegram-канале MSK1.RU.

Отмечено также, что из-за страшной непогоды отменили и задержали свыше 40 рейсов. Над Москвой при этом кружило примерно 20 самолётов из Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Махачкалы, Набережных Челнов, Сочи, Екатеринбурга, Уфы и многих других городов России. В частности, в той же ситуации оказались самолёты из Баку и Дохи.

На данный момент аэропорты восстановили свою работу в штатном режиме.

К сведению, вчера столицу накрыли мощные ураган и ливень. Местами по городу были повалены деревья, некоторые улицы и дома затопило, взлетели цены на такси, приостановилась работа аэропорта и даже метро, а от удара молнии загорелся храм.