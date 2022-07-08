Цветы и сердечки украсят нижегородскую телебашню в честь Дня семьи. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Праздничная подсветка загорится 8 июля на телебашне в Нижнем Новгороде в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом рассказали в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

В пятницу вечером на главной телебашне региона появится цветочный орнамент, а также сердечки и надписи «Люблю тебя» и «Всегда вместе». Полюбоваться праздничной подсветкой нижегородцы и гости города смогут с 22 часов до полуночи.

В последние годы праздничная подсветка загорается на нижегородской телебашне почти на все праздники и во время важных событий. Кроме того, заказать тематическую подсветку за определенную плату может любой желающий к своему личному празднику. Так, например, в минувшие выходные нижегородец сделал своей девушке предложение с помощью надписи «Выходи за меня замуж», которая светилась на телебашне. Как сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре, подобным образом предложение руки и сердца в Нижнем Новгороде сделали уже 10 человек.

Напомним, в конце июня президент Владимир Путин подписал указ об установлении «Дня семьи, любви и верности». Он будет отмечаться каждый год 8 июля. Сейчас в Госдуму внесен законопроект, согласно которому этот день планируется сделать нерабочим.