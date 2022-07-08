Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём семьи, любви и верности

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности. Праздник ежегодно отмечается 8 июля. Но только недавно он стал официальным.

– Указ о статусе даты подписал Президент России. Это говорит о значимости роли семьи в нашей жизни, – подчеркнул Глеб Никитин. – Именно в семьях закладывается будущее страны.

По словам главы региона, какой будет Россия – зависит от воспитания новых поколений. Он добавил, что наше общество всегда скрепляли семейные ценности и делали его сильнее. Каждый выполнял самую главную миссию – защищал своих близких, что влияло на благополучие общества в целом. Семья по-прежнему помогает человеку в самые сложные минуты и даёт смысл жить и работать.

– Семья – это ещё и постоянный труд, требующий от человека большого внимания и самоотдачи, – отметил Глеб Никитин. – Важно, чтобы на этом пути ощущалась поддержка со стороны общества и государства. Сегодня в стране и регионе действует целый комплекс мер, помогающих семьям с детьми.

В этот комплекс входят различные выплаты, предоставление земельных участков, создание новых рабочих мест и многое другое. Губернатор подчеркнул, что число многодетных семей растёт в Нижегородской области с каждым годом.

– Это даёт нам хороший задел на будущее. Чем больше вокруг примеров построения успешных, счастливых и полноценных семей, тем больше людей сделают для себя такой же выбор, – считает глава региона.

В заключение своего обращения он пожелал здоровья, любви и благополучия всем! И напомнил, что дом и семья – это место, где поддержат словом и делом всегда, одарят вниманием и теплом.

– Именно на крепких семьях держится наш мир. Пусть никогда не покидает вас оптимизм, пусть в ваших семьях царят гармония и взаимопонимание! Пусть люди вокруг радуют и заряжают энергией! С праздником! – резюмировал Глеб Никитин.