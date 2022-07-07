Первый молодежный образовательный форум «Метеор» проходит в Городецком районе

Организаторами форума выступили министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области и команда молодёжного центра «Высота».

На форуме все участники прошли образовательную программу по шести направлениям: наука и технологии, медиа, волонтёрство, управление командами, творчество, бизнес. В образовательных траекториях приняли участие 53 эксперта из разных регионов России, и каждый из слушателей мог в процессе общения с ними внести коррективы в образовательную программу. В первую очередь, перед организаторами стояла задача построить работу так, чтобы после возвращения с форума ребята продолжили реализовывать начатые проекты и держали связь друг с другом.

Кроме того, форум «Метеор» в этом году получил статус федеральной грантовой площадки. На всероссийский конкурс молодёжных проектов от Федерального агентства по делам молодёжи было подано 142 заявки от Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании провели более полутора тысяч различных встреч и переговоров в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

- В этом году делегация Нижегородской области очень серьезная. В нее вошли представители правительства, инфраструктуры поддержки бизнеса, депутатского корпуса, а также около 50 предприятий. Основная задача для всех – поиск новых партнеров, поставщиков, а также тех, кто заинтересован в товарах, производящихся у нас, - уточнил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора отметил, что в условиях санкций b2b-взаимодействие внутри страны активизировалось, поэтому такие форматы, как форумы и выставки, где можно наладить личные контакты и ознакомиться с продукцией, приобрели еще большую актуальность.